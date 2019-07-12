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Yaşam

Korkuluk demirine saplanan kediyi itfaiye kurtardı

Denizli'de, korkuluk demirine boğazı saplanan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Kedi, tedavi için Sokak Hayvanları Kliniğine gönderildi.

12 Temmuz 2019 Cuma 16:53 - Son Güncelleme 12 Temmuz 2019 Cuma 16:53

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