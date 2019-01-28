TRT Haber

28
Ocak 2019
Pazartesi
Yaşam

Türk kızı buzlu suda 1 saat kalarak rekor kırdı

Rusya’nın başkenti Moskova’ya bağlı Odintsovo şehrinde yaşayan ve annesi Rus, babası Türk olan genç kız, buzlu suyun içerisinde 1 saat kalarak dünya rekoru kırdı.

27 Ocak 2019 Pazar 23:04 - Son Güncelleme 27 Ocak 2019 Pazar 23:04

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