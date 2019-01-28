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Türk kızı buzlu suda 1 saat kalarak rekor kırdı
Rusya’nın başkenti Moskova’ya bağlı Odintsovo şehrinde yaşayan ve annesi Rus, babası Türk olan genç kız, buzlu suyun içerisinde 1 saat kalarak dünya rekoru kırdı.
27 Ocak 2019 Pazar 23:04 -
Son Güncelleme 27 Ocak 2019 Pazar 23:04
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