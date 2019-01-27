TRT Haber

27
Ocak 2019
Pazar
Yaşam

Koyun ve kuzuların duygusal buluşması

Elazığ’da 200 kuzunun koyunlarla buluşması renkli görüntüler ortaya çıkardı.

27 Ocak 2019 Pazar 20:11 - Son Güncelleme 27 Ocak 2019 Pazar 20:11

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