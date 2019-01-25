TRT Haber

25
Ocak 2019
Cuma
Yaşam

Anne şefkati patilere park oldu

Çaresiz sokak köpeklerini aynı çatıda buluşturan yuva: PATİPARK. Hayvanseverler "Bir katkı da bizden olsun" diyerek kolları sıvadı, el birliğiyle kulübe yaptı.

25 Ocak 2019 Cuma 15:17 - Son Güncelleme 25 Ocak 2019 Cuma 15:17

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