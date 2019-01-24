TRT Haber

24
Ocak 2019
Perşembe
Yaşam

Uçuş okullarında pilotluğa ilk adım

Havacılık sektörü geliştikçe pilot ihtiyacı da artıyor. Pilotluğa ilk adımın atıldığı uçuş okullarında ise, farklı alanlarda ihtiyaç duyulan pilotlar yetiştiriliyor.

24 Ocak 2019 Perşembe 16:49 - Son Güncelleme 24 Ocak 2019 Perşembe 16:49

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