TRT Haber

24
Ocak 2019
Perşembe
Yaşam

Simitçi Muammer amca ve sokak köpeği Zeytin'in dostluğu

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde sokakta yaşayan Zeytin isimli köpek ve ona her gün bakan simitçi Muammer Hoşgör'ün hikayesi herkese örnek oluyor.

24 Ocak 2019 Perşembe 13:18 - Son Güncelleme 24 Ocak 2019 Perşembe 13:18

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