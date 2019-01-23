TRT Haber

23
Ocak 2019
Çarşamba
Yaşam

Şanlıurfalı çocuklar Karacadağ'dan gelen karla keyif yaptı

Şanlıurfa'da çocuklar, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Karacadağ'dan kamyonlarla kent merkezine taşınan karlar sayesinde kış keyfi yaşadı.

22 Ocak 2019 Salı 22:35 - Son Güncelleme 22 Ocak 2019 Salı 22:35

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