TRT Haber

22
Ocak 2019
Salı
Yaşam

Erzurum'da köy odası geleneği yaşatılıyor

Köy odası geleneği, uzun kış gecelerinin vazgeçilmezi. Unutulmaya yüz tutan gelenek, Erzurum'un Oltu ilçesinde yaşatılıyor. Keş dövmesi ve aşıkların türküleri, geceye renk katıyor.

22 Ocak 2019 Salı 20:22 - Son Güncelleme 22 Ocak 2019 Salı 20:22

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