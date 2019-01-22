TRT Haber

22
Ocak 2019
Salı
Yaşam

Kara yoluna çıkan eşeği 2 kilometre takip etti

Aydın Efeler ilçesinde bir sürücü, kara yoluna çıkan eşeği 2 kilometre boyunca takip ederek yol üzerindeki yakıt istasyonuna güvenli bir şekilde çıkmasını sağladı.

22 Ocak 2019 Salı 17:27 - Son Güncelleme 22 Ocak 2019 Salı 17:27

Önerilen Videolar

TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2019. TRT HABER