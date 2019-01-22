TRT Haber

22
Ocak 2019
Salı
Yaşam

Kas hastası genç umutlarını tuvale yansıtıyor

21 yaşındaki kas hastası Yıldız Yılmaz, solunum makinesine bağlı yaşıyor. Yıldız, umutlarını canlı tutmak için tuval ve kalemleriyle zaman geçiriyor.

22 Ocak 2019 Salı 16:39 - Son Güncelleme 22 Ocak 2019 Salı 16:41

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