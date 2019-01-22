TRT Haber

22
Ocak 2019
Salı
Yaşam

Edirne'deki Millet Kıraathanesinin kedisi "Müdür"

Trakya Üniversitesinde açılan Millet Kıraathanesinin maskotu "Müdür", gününü kitapların arasında geçiriyor.

22 Ocak 2019 Salı 15:57 - Son Güncelleme 22 Ocak 2019 Salı 15:57

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