TRT Haber

22
Ocak 2019
Salı
Yaşam

Eskimo usulü balık avlıyorlar

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan Sibirya soğukları, Kars-Ardahan sınırları içerisinde yer alan Çıldır Gölü'nde balıkçılara zorlu mesai yaptırıyor.

22 Ocak 2019 Salı 13:15 - Son Güncelleme 22 Ocak 2019 Salı 14:24

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