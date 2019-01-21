TRT Haber

21
Ocak 2019
Pazartesi
Yaşam

Balıkçılar sosyal medyada hamsi temizleme yarışması yapıyor

Yeni rekorun sahibi Tekirdağ Çerkezköy'de ve 1 kilo hamsiyi 1 dakika 48 saniyede temizledi.

21 Ocak 2019 Pazartesi 16:47 - Son Güncelleme 21 Ocak 2019 Pazartesi 16:47

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