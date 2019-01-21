TRT Haber

21
Ocak 2019
Pazartesi
Yaşam

Üzerine kar kütlesi düşen köpeği itfaiye kurtardı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, çatıdan üzerine düşen kar kütlesinin altında kalan köpek kurtarıldı.

21 Ocak 2019 Pazartesi 16:16 - Son Güncelleme 21 Ocak 2019 Pazartesi 16:16

Önerilen Videolar

TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2019. TRT HABER