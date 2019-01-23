TRT Haber

23
Ocak 2019
Çarşamba
Yaşam

Sokak köpekleri seyyar balıkçının yolunu gözlüyor

Toros Dağları'nın eteğinde yer alan Konya Ahırlı'daki sokak köpekleri, haftanın iki günü balık satmaya gelen Mustafa Yıldırım'ı bekliyor.

23 Ocak 2019 Çarşamba 17:42 - Son Güncelleme 23 Ocak 2019 Çarşamba 17:42

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