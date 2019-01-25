TRT Haber

25
Ocak 2019
Cuma
Yaşam

Boğulmak üzere olan çocuk son anda kurtarıldı

Brezilya'daki tatil kompleksinde bir çocuk, yetişkin havuzuna girince boğulma tehlikesi geçirdi. Güvenlik görevlisi tarafından kurtarılan çocuğun görüntüsü kameraya yansıdı.

24 Ocak 2019 Perşembe 23:42 - Son Güncelleme 24 Ocak 2019 Perşembe 23:42

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