TRT Haber

27
Ocak 2019
Pazar
Yaşam

Evinin bodrumunu galeriye çevirdi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki ahşap oyma ve yakma sanatçısı Mustafa Çetinkaya, 50 yıl boyunca yaptığı eserlerini oturduğu apartmanın bodrumunda sergiliyor.

27 Ocak 2019 Pazar 21:42 - Son Güncelleme 27 Ocak 2019 Pazar 21:42

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