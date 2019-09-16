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Yaşam

TRT'den Ahmet Cevad anısına vefa gecesi

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Azerbaycan'ın istiklal şairi Ahmed Cevad anısına düzenlenen özel bir geceye ev sahipliği yaptı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 14:09 - Son Güncelleme 16 Eylül 2019 Pazartesi 14:14

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