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Mazisini arayan Unkapanı Plakçılar Çarşısı
Geçmişte birbirinden ünlü onlarca şarkıcının ilk basamağı olan Unkapanı Plakçılar Çarşısı, bugün müziğin dijitalleşmesi sonra eski günlerini mumla arıyor.
16 Eylül 2019 Pazartesi 11:44 -
Son Güncelleme 16 Eylül 2019 Pazartesi 12:25
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