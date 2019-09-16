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Çok Bulutlu
Yaşam

Mazisini arayan Unkapanı Plakçılar Çarşısı

Geçmişte birbirinden ünlü onlarca şarkıcının ilk basamağı olan Unkapanı Plakçılar Çarşısı, bugün müziğin dijitalleşmesi sonra eski günlerini mumla arıyor.

16 Eylül 2019 Pazartesi 11:44 - Son Güncelleme 16 Eylül 2019 Pazartesi 12:25

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