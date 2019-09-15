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Yaşam

Edirne'de üzüm bağlarına gırnatayla girildi

Uzunköprü Belediyesi Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenliği kapsamında etkinlikler düzenlendi.

15 Eylül 2019 Pazar 15:02 - Son Güncelleme 15 Eylül 2019 Pazar 15:03

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