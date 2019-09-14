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Yaşam

Ankara'da 11. Kalecik Karası Kültür ve Turizm Festivali başladı

Eylül ayı geldi, üzümler dalından koparılmaya başlandı. Üzümüyle ünlü olan yerlerde de bağ bozumu, festivalle kutlandı. Ankara Kalecik ve Kayseri İncesu'da üzüm festivali düzenlendi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 18:47 - Son Güncelleme 14 Eylül 2019 Cumartesi 18:48

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