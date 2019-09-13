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Arama kurtarma ekipleri İzmir'deki yarışmada ter döktü

İzmir'de farklı maden ocaklarından ekipler, göçük ve kazaya müdahale parkurlarında yarıştı. Arama kurtarma ekipleri, beceri ve refleksleriyle tam not aldı.

13 Eylül 2019 Cuma 17:29 - Son Güncelleme 13 Eylül 2019 Cuma 17:31

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