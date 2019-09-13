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Yaşam

Öğle uykusu kalbe iyi geliyor

Uzmanlara göre, gün içerisinde en az 30 dakika uykuya vakit ayrılmalı. Halk arasında şekerleme olarak bilinen öğle uykusu, zihinsel ve fiziksel performansı da olumlu etkiliyor.

13 Eylül 2019 Cuma 16:58 - Son Güncelleme 13 Eylül 2019 Cuma 17:00

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