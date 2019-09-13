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Yaşam

Mersin'de 4 çocuğun buldukları parayı camiye bırakması takdir topladı

Mersin'in Anamur ilçesinde, 4 çocuk sokakta buldukları 100 lirayı bir camiye bıraktı. Olay, camide görevli Metin Yıldırım'ın parayı fark ettikten sonra güvenlik kamerasını izlemesiyle ortaya çıktı.

13 Eylül 2019 Cuma 14:57 - Son Güncelleme 13 Eylül 2019 Cuma 15:00

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