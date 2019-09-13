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Yaşam

Ekipler ormanda bulunan Emin dedeyi ambulansa kadar sırtında taşıdı

Amasya'da 2 gündür kayıp olan Emin Çoban AFAD ve jandarmanın ortak çalışması sonucu bulundu. Bitkin halde bulunan yaşlı adamı, AFAD ekipleri ambulansa sırtında götürdü.

13 Eylül 2019 Cuma 10:15 - Son Güncelleme 13 Eylül 2019 Cuma 10:15

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