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Yaşam

Erzurum Gar Müzesi'nde asırlık araçlar sergileniyor

Erzurum'da asırlık antika eşyaların bulunduğu müze, demir yolları tarihine ışık tutuyor.

12 Eylül 2019 Perşembe 17:15 - Son Güncelleme 12 Eylül 2019 Perşembe 17:21

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