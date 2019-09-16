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Çok Bulutlu
Yaşam

600 yıllık Yörük geleneği: Çıkrancık tahterevallisi

Eski dönemlerin atlı karıncası olarak bilinen tahterevalli geleneği, Trakya'da yaşatılmaya devam ediyor.

16 Eylül 2019 Pazartesi 13:37 - Son Güncelleme 16 Eylül 2019 Pazartesi 13:42

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