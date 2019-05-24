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Yaşam

Traktör römorkunda piyano resitali

Azerbaycanlı piyanist Tofig Shikhiyev, Çorum'un İskilip ilçesindeki 300 yıllık su değirmeninin önünde verdiği konsere, traktör römorkunda piyano çalarak geldi.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 16:14 - Son Güncelleme 22 Mayıs 2019 Çarşamba 16:42

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