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Yaşam

Öğrenciler doğayı 1,5 ton atıktan kurtardı

Tekirdağ Çerkezköy'de öğrencilerin katıldığı kampanyada bir 1,5 atık toplandı. Plastik atık getirenler bez torba aldı.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 15:49 - Son Güncelleme 22 Mayıs 2019 Çarşamba 15:49

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