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Yaşam

Anadolu'nun tarihini aydınlatacak "Antik DNA Laboratuvarı"

Türkiye'de alanında bir ilk olan Hacettepe Üniversitesindeki Antik DNA Laboratuvarı ile milyonlarca yıl öncesine ait iskeletlerin farklı özellikleri ortaya çıkarılıyor.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 14:02 - Son Güncelleme 22 Mayıs 2019 Çarşamba 14:14

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