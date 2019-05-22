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Parçalı Bulutlu
Yaşam

40 ton atık İstanbullulara 92 bin lira kazandırdı

İstanbul'da metro ve okullara yerleştirilen akıllı geri dönüşüm konteynerleri ile 40 tonun üzerinde plastik atık geri dönüşüme yollandı. Akbillere de 92 bin 780 lira yüklendi.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 16:11 - Son Güncelleme 22 Mayıs 2019 Çarşamba 16:11

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