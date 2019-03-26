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Topal Osman Ağa

Giresun'da 1883'te dünyaya gelen Topal Osman Ağa, Karadeniz kıyılarını, yaylalarını düşman işgaline karşı savundu.

26 Mart 2019 Salı 15:59 - Son Güncelleme 26 Mart 2019 Salı 15:59

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