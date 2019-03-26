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Yaşam

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinin "eğitimli" kedisi

Öğrencilerin ve akademisyenlerin çok sevdiği sevimli kedi, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitimle iç içe yaşıyor.

26 Mart 2019 Salı 13:31 - Son Güncelleme 26 Mart 2019 Salı 13:31

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