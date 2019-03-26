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Yaşam

İstanbul’un en güzel manzarasına sahip tarihi iskele

İstanbul'un sembol yapılarından biri olan Salacak İskelesi, şimdilerde ziyaretçilerine çay ocağı olarak hizmet veriyor.

26 Mart 2019 Salı 11:25 - Son Güncelleme 26 Mart 2019 Salı 12:43

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