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Tek seferde en çok yavru doğuran Van kedisi Nazlı

Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezinde koruma altında bulunan Nazlı isimli kedi, onuz doğurdu ve tek seferde en çok yavru doğuran Van kedisi olarak rekor kırdı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 20:41 - Son Güncelleme 08 Ağustos 2019 Perşembe 20:42

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