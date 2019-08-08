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Yaşam

Edremit'te süs bitkileri için seralar kuruluyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Süs Bitkileri Sanayi Bölgesi kurulacak, bölge seralardan oluşacak. Bu sayede ekonomiye yılda yaklaşık 120 milyon lira katkı sağlanacak.

08 Ağustos 2019 Perşembe 18:59 - Son Güncelleme 08 Ağustos 2019 Perşembe 19:58

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