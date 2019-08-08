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Yaşam

TRT'den sağlıklı yaşam için bisiklet projesi

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, çevre dostu kampanyalarına devam ediyor. Daha önce Sıfır Atık Projesi'ni kurum içerisinde aktif hale getiren TRT, şimdi de bisiklet projesini hayata geçirdi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 19:36 - Son Güncelleme 08 Ağustos 2019 Perşembe 19:36

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