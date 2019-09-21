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Yaşam

Sürücüsüz araç geliştiren meslek lisesi öğrencilerinden büyük başarı

Edirne'de meslek liseli öğrenciler, geliştirdikleri sürücüsüz araç ile Avrupa'nın en zorlu mini otonom yarışmasında Türkiye ikinciliği elde etti.

21 Eylül 2019 Cumartesi 14:24 - Son Güncelleme 21 Eylül 2019 Cumartesi 14:29

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