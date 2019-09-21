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Yaşam

Daha yaşanılır bir çevre için vatandaşlara da görev düşüyor

Türkiye, atıkların verdiği zararı en aza indirmek için "Sıfır Atık" adıyla büyük bir seferberlik başlattı. Peki, bu proje neden önemli, doğaya ve insanlara nasıl katkı sağlayacak?

21 Eylül 2019 Cumartesi 13:00 - Son Güncelleme 21 Eylül 2019 Cumartesi 13:01

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