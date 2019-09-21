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Yaşam

Sevimli köpek "Dost" tedavisi için yardım bekliyor

Isparta'da beli kırılarak sakat bırakılan köpeğe Meclis Koruma Daire Başkanlığı polisleri sahip çıktı. Dost ismi verilen köpek Ankara'da ameliyat edildi. Arka bacaklarına da yürüteç takıldı.

21 Eylül 2019 Cumartesi 14:10 - Son Güncelleme 21 Eylül 2019 Cumartesi 14:14

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