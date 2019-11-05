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Yaşam

Sonbahar renklerine bürünen Atatürk Arboretumu

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yer alan Atatürk Arboretumu'nda sonbahar etkisini göstermeye başladı. Arboretum, sarı ve yeşilin tonlarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

06 Kasım 2019 Çarşamba 10:39 - Son Güncelleme 06 Kasım 2019 Çarşamba 10:44

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