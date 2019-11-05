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"Çizimlerle 40 Hadis" için son başvuru tarihi 15 Kasım
Türkiye Gençlik Vakfının "Çizimlerle 40 Hadis" yarışmasının bu yıl 3'üncüsü düzenleniyor. Ortaokul öğrencileri, seçilen hadisleri resmederek birbiriyle yarışacak.
05 Kasım 2019 Salı 19:18 -
Son Güncelleme 05 Kasım 2019 Salı 19:19
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