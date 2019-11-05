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Yaşam

Küçük yaşta sosyal medya üzerinden para kazanan çocuklar tehlikede

Birçok firma, ürün tanıtımlarında bol takipçili çocukları tercih ediyor. Uzmanlara göre, yüksek miktarda para kazanan çocuklar, emek harcamadan da gelir elde edebileceklerini düşünüyor.

05 Kasım 2019 Salı 16:43 - Son Güncelleme 05 Kasım 2019 Salı 16:44

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