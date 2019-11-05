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Yaşam

Elektrik faturalarından kurtulmak için kendi elektriğini üretti

Kocaeli'de yaşayan bir mühendis, elektrik faturasından kurtulmak için evinin çatısına güneş panelleri kurdu. Şimdi hem fatura ödemiyor hem de ürettiği elektriği satarak para kazanıyor.

05 Kasım 2019 Salı 15:51 - Son Güncelleme 05 Kasım 2019 Salı 16:00

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