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Yaşam

150 yıllık eşyalar köy müzesinde sergileniyor

Sakarya Pamukova sakinleri, tarihe ışık tutan eşyaları toplayarak Akçakaya köyünde bir müze kurdu. 150 yıllık eşyaların da yer aldığı müzeyi, 7'den 70'e herkes ziyaret ediyor.

05 Kasım 2019 Salı 15:46 - Son Güncelleme 05 Kasım 2019 Salı 15:47

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