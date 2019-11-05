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Yaşam

Anne kız aynı ambulansta hayat kurtarıyor

Konya’da Acil Sağlık Hizmetinde 21 yıldır olarak görev yapan hemşire Elif Demirtaş, doktor olarak atanan 24 yaşındaki kızıyla aynı ambulansta çalışmaya başladı.

05 Kasım 2019 Salı 13:56 - Son Güncelleme 05 Kasım 2019 Salı 14:00

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