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Yaşam

Sonbahar renkleri içerisinde doğa harikası Üçkaya Gölü

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bulunan Üçkaya Gölü, sonbaharda rengarenk olan çevresi ile doğa tutkunlarını bekliyor.

05 Kasım 2019 Salı 13:44 - Son Güncelleme 05 Kasım 2019 Salı 13:45

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