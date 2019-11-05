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Yaşam

Artvin'in tescilli zeytini

Uygun iklimi sayesinde Artvin'in Yusufeli ilçesi, Karadeniz'de zeytincilik yapılan tek yer. 500 dekar alandan yaklaşık 250 ton ürün alınıyor. Yusufeli'nin zeytinleri de tescilli.

05 Kasım 2019 Salı 17:04 - Son Güncelleme 05 Kasım 2019 Salı 17:05

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