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Soğuktan donan kot pantolonlar
ABD'nin Minnesota eyaletinden paylaşılan bir videoda, soğuktan donmuş kot pantolonlar bulunuyor.
05 Şubat 2019 Salı 17:45 -
Son Güncelleme 05 Şubat 2019 Salı 17:45
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