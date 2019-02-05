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5
Şubat 2019
Salı
Yaşam

Soğuktan donan kot pantolonlar

ABD'nin Minnesota eyaletinden paylaşılan bir videoda, soğuktan donmuş kot pantolonlar bulunuyor.

05 Şubat 2019 Salı 17:45 - Son Güncelleme 05 Şubat 2019 Salı 17:45

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