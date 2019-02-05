TRT Haber

5
Şubat 2019
Salı
Yaşam

Öğrencilerinin "karanlık dünyasını" sazıyla aydınlatıyor

Hatay'daki bir ilkokulda görme engellilere öğretmenlik yapan Mehmet Avşar, öğrencilerin motivasyonunu artırmak için yazı ve boyama derslerini saz çalarak işliyor.

05 Şubat 2019 Salı 16:32 - Son Güncelleme 05 Şubat 2019 Salı 16:32

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